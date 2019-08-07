Слідство отримало доступ до актів випробувань «Молота» через 3 роки після першого вибуху

Печерський районний суд Києва дозволив слідчим військової прокуратури вилучити у Міністерства оборони таємний державний контракт від 2015 року на поставку міномета «Молот», розробленого на «Заводі «Маяк», а також акт державних випробувань даного міномета.

Про це йдеться в судових матеріалах, повідомляє проект «Марлін».

Слідство триває в рамках кримінального провадження, відкритого ще в 2016 році за фактами недбалого ставлення чиновників Міноборони до контролю над поставками мінометів «Молот», що призвело до збитків державі в розмірі 7,2 млн грн.

Під час поставки у військову частину А4559 (смт. Оржів Рівненської області) у частині мінометів виявлені технічні недоліки, а частина під час нетривалої експлуатації вийшла з ладу.

«За результатами дефектації встановлені конструкторські недоліки, які несумісні з подальшим використанням мінометів», — підсумували прокурори.

Як з’ясувало слідство, на заводі «Маяк» не було обладнання та потужностей для виготовлення всіх складових механізмів мінометів. Тому «Маяк» закуповував різні частини до міномета у численних приватних постачальників.

50% складових міномета постачало ПАТ «Старокраматорський машинобудівний завод», яке належить колишньому регіоналу Максиму Єфімову. Нині народний депутат завершив свою каденцію в рядах фракції «Блок Петра Порошенка».

В липні 2016 року на Широколанівському полігоні в Миколаївській області під час стрільб розірвався 120-мм міномет «Молот». Загинули двоє бійців 57-ї бригади.

У минулому році тодішній президент Петро Порошенко заборонив використовувати міномети «Молот» після чергової трагедії на Рівненському полігоні. Тоді загинули троє бійців.

Всього в рамках кримінального провадження мова йде про 9 загиблих під час експлуатації міномета «Молот», а також про значній кількості військовослужбовців, які отримали важкі поранення.

Проект «Марлін» на шпальтах «ЕП» вже повідомляв про скрутне фінансове становище виробника мінометів «Молот» заводу «Маяк», який контролює концерн «Укроборонпром».