Повінь – зміна системи

Menu
Close

Слідство отримало доступ до актів випробувань «Молота» через 3 роки після першого вибуху

07.08.2019

Печерський районний суд Києва дозволив слідчим військової прокуратури вилучити у Міністерства оборони таємний державний контракт від 2015 року на поставку міномета «Молот», розробленого на «Заводі «Маяк», а також акт державних випробувань даного міномета.

Про це йдеться в судових матеріалах, повідомляє проект «Марлін».

Слідство триває в рамках кримінального провадження, відкритого ще в 2016 році за фактами недбалого ставлення чиновників Міноборони до контролю над поставками мінометів «Молот», що призвело до збитків державі в розмірі 7,2 млн грн.

Під час поставки у військову частину А4559 (смт. Оржів Рівненської області) у частині мінометів виявлені технічні недоліки, а частина під час нетривалої експлуатації вийшла з ладу.

«За результатами дефектації встановлені конструкторські недоліки, які несумісні з подальшим використанням мінометів», — підсумували прокурори.

Як з’ясувало слідство, на заводі «Маяк» не було обладнання та потужностей для виготовлення всіх складових механізмів мінометів. Тому «Маяк» закуповував різні частини до міномета у численних приватних постачальників.

50% складових міномета постачало ПАТ «Старокраматорський машинобудівний завод», яке належить колишньому регіоналу Максиму Єфімову. Нині народний депутат завершив свою каденцію в рядах фракції «Блок Петра Порошенка».

В липні 2016 року на Широколанівському полігоні в Миколаївській області під час стрільб розірвався 120-мм міномет «Молот». Загинули двоє бійців 57-ї бригади.

У минулому році тодішній президент Петро Порошенко заборонив використовувати міномети «Молот» після чергової трагедії на Рівненському полігоні. Тоді загинули троє бійців.

Всього в рамках кримінального провадження мова йде про 9 загиблих під час експлуатації міномета «Молот», а також про значній кількості військовослужбовців, які отримали важкі поранення.

Проект «Марлін» на шпальтах «ЕП» вже повідомляв про скрутне фінансове становище виробника мінометів «Молот» заводу «Маяк», який контролює концерн «Укроборонпром».

Читайте також:   Учасників акції з нагоди 9 травня в Дніпрі облили фарбою: дісталося «Нацдружинам» і медикам

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *