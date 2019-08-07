Російським опозиціонерам Соболь та Гудкову остаточно відмовили в реєстрації на виборах

Центральна виборча комісія Росії відхилила скаргу опозиційного політика Дмитра Гудкова на відмову зареєструвати його кандидатом на виборах до Московської міської думи. Аналогічне рішення ухвалене і щодо юристки «Фонду боротьби з корупцією» Любові Соболь, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Для реєстрації Гудкова потрібно 5315 підписів, комісія визнала дійсними 5017. Всього їх надійшло 5846, повідомили в трансляції на сайті ЦВК. Більшу частину підписів відхилили за висновками графологів і МВС, яке нібито виявило недостовірні дані про виборців.

Також читайте: МОСКВА: МОБІЛЬНІ ОПЕРАТОРИ ВІДКЛЮЧАЛИ ІНТЕРНЕТ НА ВИМОГУ ВЛАДИ ПІД ЧАС МІТИНГІВ

Для реєстрації Любові Соболь не вистачило 239 підписів. Робоча комісія ЦВК погодилася визнати дійсними лише сім підписів на підтримку юристки, відхилених раніше виборчою комісією.

Гудков заарештований на 30 діб за звинуваченням в організації акції за вільні вибори у будівлі виборчої комісії Москви. Любов Соболь 13 липня оголосила голодування, вимагаючи допустити її до виборів.

Скарги в ЦВК на відмову в реєстрації подали 19 незалежних кандидатів у депутати Московської міської думи. Вони наполягають, що виборчі комісії порушили їхні права під час обліку підписів і в процесі реєстрації.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!