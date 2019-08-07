Рябошапка анонсировал первые законопроекты в новой Раде

Заместитель председателя Офиса Президента Руслан Рябошапка вместе с представителем президента в Верховной Раде Русланом Стефанчуком работают над более чем сотней законопроектов, с которых новая Рада должна начать свою работу.

По его слова, первоочередные изменения касаются прокуратуры и судоустройства.

Это изменения относительно незаконного обогащения и гражданской конфискации, относительно работы Высшего антикоррупционного суда, чтобы мы не заблокировали его работу с самого начала,

– пояснил Рябошапка.

Он рассказал, что есть законпроекты относительно изменений в Уголовно-процессуальном кодексе, который препятствует работе всех следственных органов: не только НАБУ, САП, а также и перезагрузке НАПК.

“Я думаю, что меньше – это десяток законопроектов будут приняты в первые же дни работы парламента. Они могут дать толчок к работе всей судебной системы и системы органов правопорядка”, – подчеркнул заместитель главы канцелярии Президента.

К слову, ранее Владимир Зеленский заявлял, что законопроект об импичменте Какой законопроект рассмотрит новая Рада в первую очередь: заявление Зеленского будет одним из первых, который внесут в обновленную Верховную Раду.

Источник: канал 24

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