Почалося це у нього ще з приходу на перший термін, без малого 20 років тому. Зайшов господарем в Кремль, оглянув з найвищої точки Росію і мовив: «Треба послабити адміністративний тиск на бізнес!»

З тих пір жодного Послання, жодного економічного форуму або наради з його участю не проходило, щоб бізнес не піддався захисту з його боку. І великий, і середній, а малий-то тим більше. Як тільки свидится з бізнесом Путін, так і давай відразу його захищати.

Яких тільки видів захисту бізнес не піддавався, якими тільки дивними способами і в яких тільки витончених формах його не захищали?!

І лібералізація кримінального законодавства, і скорочення контролюючих органів, і тільки планові перевірки! А якщо й виникає державна необхідність до нігтя кого притиснути, то «кошмарити» лише з дозволу Прокуратури та під наглядом Уповноваженого по бізнесу при Президенті.

Зрозуміло, одночасно і інвестиційний клімат весь час удосконалювали, ще більш кращим його робили з позицій привабливості.

І так безперервно протягом 19 років.

Тема «а не посилити нам захист бізнесу» наздогнала за популярністю пропозицію «а не послухати нам начальника транспортного цеху»…

І сьогодні, нарешті, експерти Інституту економіки зростання, керованого захисником бізнесу при Президенті РФ паном Тітовим констатували: «Малий і середній бізнес в Росії скорочується знижується і кількість працівників, і число підприємств».