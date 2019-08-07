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Хрипів і кашляв: з’явилося відео з хворим Зеленським

07.08.2019

Президент України Володимир Зеленський захрип і закашлявся, виступаючи на брифінгу щодо загострення ситуації на Донбасі в середу, 7 серпня. Пізніше він зізнався, що це з-за хвороби.

Відео, на якому можна розчути нездоровий хрип глави держави, з’явилося в мережі. Так, присутні на спільному брифінгу президента з главою Генштабу ЗСУ Русланом Хомчаком, трансляцію якого вів телеканал «112 Україна», журналісти звернули увагу на надто хрипкий, ніж зазвичай, голос Зеленського.

 

Під час виступу глава держави кашляв і незабаром перервав промову, вибачившись за це перед присутніми.

«Вибачте, я захворів!» — сказав Зеленський.

Пізніше він продовжив відповідати на запитання журналістів, при цьому періодично його голос звучав ледве чутно з-за хвороби.

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