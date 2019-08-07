Чиновник з Міністерства енергетики попався на хабарі

Чиновник вимагав від працівника іншого підрозділу міністерства тисячу доларів. Співробітники СБУ викрили на хабарі в тисячу доларів керівника одного з департаментів Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Про це повідомляє прес-центр СБУ. Правоохоронці встановили, що чиновник вимагав від працівника іншого підрозділу міністерства тисячу доларів США. За цю суму чиновник обіцяв працівнику не передавати в правоохоронні органи матеріали про порушення нібито виявлених під час е-декларування. Співробітники СБУ затримали посадовця під час одержання усієї суми неправомірної вигоди.

Кримінальне провадження розпочато за ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара). На даний момент вирішується питання про оголошення фігуранту справи про підозру у скоєнні злочину. Тривають невідкладні слідчі дії.