НБУ скасував обмеження на купівлю валюти в кредит

Національний банк скасував обмеження на купівлю валюти в кредит для бізнесу.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

В рамках валютної лібералізації Національний банк дозволив бізнесу купувати іноземну валюту за рахунок кредитних коштів у гривні без обмежень по сумі.

Зазначене ослаблення дозволить підприємствам більш ефективно управляти ліквідністю і купувати необхідні обсяги валюти для виконання власних зобов’язань у зручний для себе час.

Також вдосконалено валютний нагляд за дотриманням бізнесом граничних строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями.

Банки зобов’язані завершувати нагляд за експортними операціями протягом 5 робочих днів з моменту отримання від Національного банку україни інформації про зміну обслуговуючого банку митної декларації клієнта.

Наголошується, що це дозволить уникнути подвійного контролю клієнтської операції.

Крім цього, НБУ уточнив порядок здійснення нагляду за імпортними операціями у разі зміни обслуговуючого банку митної декларації.

«Національний банк продовжує валютну лібералізацію у відповідності з темпами поліпшення макроекономічної ситуації в країні. З початку року скасовано вже понад 30 валютних обмежень», — йдеться в повідомленні.

Зокрема, була повністю скасовано обов’язковий продаж валютної виручки бізнесом, попереднє замовлення гривні для купівлі валюти та обмеження на репатріацію дивідендів за кордон.

Чергові валютні ослаблення затверджено постановою правління НБУ №104 від 6 серпня 2019 «Про внесення змін у деякі нормативно-правові акти Національного банку України», яка набирає чинності 8 серпня.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Національний банк скасував обов’язковий продаж валютної виручки бізнесом з 19 червня.

У березні НБУ ввів валютні ослаблення для юросіб-нерезидентів та небанківських фінустанов.