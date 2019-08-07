Бельгієць випадково купив картину Рембрандта всього за 500 євро

Житель бельгійського Льєжа придбав оригінал картини Рембрандта в 60 тисяч разів дешевше від реальної ціни. Щасливчик, якого місцева преса називає мсьє Джо, близько 10 років тому був у справах в місті Эрсталь, де познайомився в одному з барів з чоловіком, який перебуває у вкрай скрутному фінансовому становищі. Мсьє Джо після кількох кухлів пива перейнявся співчуттям і запропонував свою допомогу. Новий знайомий сказав, що готовий продати картину, на якій начебто зображений Ісус. Вони вдарили по руках.

Мсьє Джо повісив покупку у себе вдома. Через пару років до нього в гості прийшов товариш, захоплюється живописом. Побачивши картину, він прийшов у захват і заявив, що за манерою виконання вона дуже схожа на роботи Рембрандта. Один висловив упевненість, що вартість полотна значно перевищує 500 євро.

Мсьє Джо довго сумнівався, що це так. Але все ж зважився звернутися до мистецтвознавцям. Картина виявилася портретом Ісуса пензля Рембрандта. За неї бельгійцю запропонували понад 30 мільйонів євро. Мсьє Джо має намір продати шедевр і вкласти гроші в свій улюблений футбольний клуб.

Експрес-інформація по країні

Бельгія (Королівство Бельгія) – держава в Західній Європі.

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Столиця – Брюссель

Найбільші міста: Брюссель, Антверпен, Гент, Льєжі, Шарлеруа, Брюгге

Форма правління – Федеративна держава, що є конституційною монархією

Територія – 30 528 км2 (139-я в світі)

Населення – 11,2 млн чол. (77-я в світі)

Офіційні мови – нідерландська, французька, німецька

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,890 (21-я в світі)

ВВП – $531,5 млрд (25-я в світі)

Валюта – євро

Межує з: Нідерландами, Німеччиною, Люксембургом, Францією

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606-1669) – найбільший представник “золотого століття” голландського живопису. За даними сучасних дослідників, його кисті належать 346 картин. На фото вгорі — картина «Голова Христа», що зберігається в державному музеї Берліна.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Нідерландах невідома картина Рембрандта.

За матеріалами «Фактів»

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