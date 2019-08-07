УПЛ теперь будет носить новое название и сменила логотип

Украинская Премьер-лига подписала контрактное соглашение на два года с международной букмекерской компанией Favbet.

Ныне сильней украинский чемпионат будет носить название Favbet лига. Кроме того, турнир получил новую эмблему, которая будет состоять из красных и темно-синих элементов.

“Логотип объединяет основные графические элементы партнеров. Соединение звезд и короны символизирует путь футбольных команд к победам и чемпионским титулам”, – отмечается в пресс-релизе УПЛ.

Сумма сделки на данный момент неизвестна, но заявляется, что все деньги пойдут клубам, а также на развитие турнира.

Источник: Football.ua

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