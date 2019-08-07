Тука відреагував на заяву Арахамії щодо перевиховання проросійських депутатів від СН

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука відреагував на заяву імовірного очільника фракції СН Давида Арахамії про перевиховання проросійських народних депутатів, які пройшли за списками цієї партії. Зокрема йдеться про Андрія Одарченка, який вносив кошти на рахунок партії Мураєва. Тука ставить риторичне запитання: «Якими критеріями користувався той “ліфтер”, коли набирав команду?» Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис заступника міністра у соцмережі фейсбук.

Георгій Тука пише: «Про те, що в “соціальний ліфт” всілися персони з неоднозначною репутацією, казали ще перед виборами!

Але, ніякої реакції від “СН” не було – мовчання.

Тепер – “будемо перевиховувати”…

Як на мене, досить дивна логіка.

А, якими критеріями користувався той “ліфтер”, коли набирав команду???

p.s. Переможець на позачергових виборах в окрузі № 170 у Харкові від Слуги народу Андрій Одарченко в 2018 році вніс майже 200 тисяч гривень на рахунок партії Наші, лідером якої є Євген Мураєв.

ПЕРЕВИХОВУВАТИ???»

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Нагадаємо, що Георгій Тука раніше заявляв про те, що розповіді про «технократичний Уряд» – відвертий популізм або некваліфікованість.

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