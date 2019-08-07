«Мер Горлівки готується до загострення: в місті розблокують під’їзди і відкриють підвали

За словами так званого «мера» непідконтрольної Україні Горлівки Донецької області Іван Приходько заявив, що незабаром можуть активізуватися бойові дії. Про це він повідомив в інтерв’ю російським ЗМІ.

Приходько уточнив, що найбільш вразливими населеними пунктами в Горлівці залишається селище Зайцево:

«Тому ця частина Горлівки, починаючи з південної сторони — Широка Балка і до сходу, до Доломітного — вся ця територія обстреливаемая. У всіх цих місцях ми намагалися виключити можливості, щоб торкнулася місцеве населення, але, на жаль, не завжди виходить».

За його словами, зараз немає сильних обстрілу з великокаліберної зброї. Тим не менш комунальні служби переведені в режим надзвичайної ситуації. Сьогодні будуть розблоковані всі під’їзди, відкриті підвали.