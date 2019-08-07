У «ДНР» спробували виправдатися за вбивство українських військових

Терористи «ДНР» заявили про свою непричетність до вбивства чотирьох українських військових ЗСУ на Донбасі. Про це повідомляє сайт представництва «республіки» у Спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню.

Окупанти також прикріпили карту, на якій показали, що терористи не могли здійснити обстріл з причини віддаленості позицій «Народної міліції ДНР» від місця події. За версією «ДНР», українські військові загинули в результаті необережних дій при розвантаженні протипіхотних мін».

«Згідно з даними, мінімальна відстань від найближчих позицій «ДНР» поблизу н. п. Українське до можливого місця події поблизу н. п. Павлопіль становить близько 3 кілометрів. Прицільна дальність ручного протитанкового гранатомета (РПГ) – від 200 до 700 метрів. Відповідно, боєприпаси не змогли б долетіти до місця дислокації збройних формувань України. Якщо припустити, що вони були модифіковані, дальність польоту була б ще менше», – йдеться в повідомленні бойовиків.