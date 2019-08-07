У колонії РФ політв’язню Панову відмовили у наданні меддопомоги

Українському політв’язню Євгену Панов, засудженому Росією за нібито підготовку диверсій в окупованому Криму, відмовились надавати медичну допомогу в російській колонії, попри скарги на головні болі, зуби, спину та суглоби. Розповідає Укрінформ з посиланням на допис брата політичного в’язня Ігора Котелянця у Facebook.

“Зі здоров’ям (у Панова – ред.) проблеми ті самі (головні болі, спина, суглоби, зуби), поки що ніяких обстежень і ніякої медичної допомоги не надали”, – йдеться у повідомленні.

Котелянець зазначив, що рідні Панова домоглися, щоб йому передали окуляри, оскільки “зір Євген залишив у Криму та на етапі”.

“Завдяки впертості нашого адвоката Віри Гончарової – змінили графік годування в колонії. Раніше обід був о 10.00, а вечеря – в обід. Зараз їдять в нормальний час”, – додав він.

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Нагадаємо, що 10 серпня 2016 року ФСБ Росії заявила про затримання 7 серпня “організатора терактів” і ліквідації “агентурної мережі Головного управління розвідки України”, членом якої нібито є громадянин України Євген Панов. Пізніше його засудили у “справі диверсантів” до 8 років колонії суворого режиму. 25 жовтня минулого року Верховний суд Росії залишив у силі вирок політв’язню Панову.

Наприкінці січня стало відомо, що Євгена Панова етапували в Омську область.

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