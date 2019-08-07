Будинок злетів з фундаменту: у мережу потрапили фото і відео смертельного потопу на Одещині

Селевий потік в селі Мологів Білгород-Дністровського району Одеської області, який убив одну людину 3 серпня, був такої сили, що зміг зірвати з фундаменту двоповерховий будинок.

Про це повідомляє видання «Думська», кореспондент якого вирушив на місце НП і показав наслідки стихії



У матеріалі зазначається, що на північний захід від населеного пункту розташована природна низина. Кілька років тому вона збирала воду і несла її в бік лиману, однак потім сезонне перегородили русло насипом з дорогою. Саме ця насип і стала причиною масштабного потопу.

«Три труби, розташовані неподалік від місця прориву, просто не змогли забезпечити нормальний стік дощової води. Вона накопичувалася перед насипом, стікала з навколишніх пагорбів разом з брудом, переливалася через цю греблю і, врешті-решт, прорвала її», – зазначає кореспондент.

«Це був самий жахливий день за все моє життя, за всі 33 роки. У мене є дренажна труба, через яку дощова вода зливається з двору у город. І тут бачу, що з труби вода йде назад. Відкриваю двері на город, а там озеро.

Хотів завести машину і виїхати на вулицю – відчиняю хвіртку, а там річка. Ми були б оточені з усіх боків», – розповів про інцидент Олександр Бырка, будинок якого одним з перших прийняв на себе удар стихії.

За словами місцевого жителя, потоку знадобилося від сили двадцять хвилин, щоб піднятися вище людського зросту.