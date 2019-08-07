Чоловік у боротьбі за спадщину погрожував підірвати родичів за допомогою соку і телефону

Раніше судимий місцевий житель Переяслав-Хмельницького району надіслав СМС із погрозами, якщо йому не віддадуть 30 тисяч гривень, він здійснить вибух.

Таким чином, зловмисник намагався залякати своїх родичів.

Про це повідомляє прес-служба поліції. Тероризував рідню вже упродовж двох років. Його тривала боротьба за частину спадщини переросла в ненависть, що могла б обернутися трагедією.

Він погрожував не лише пошкодженням майна, а й навіть вбивством. Більше того, зловмисник виготовив предмет, зовні схожий на вибуховий пристрій» та такий подарунок прикріпив на металеві ворота гаража. Небезпечий предмет мав вигляд пакету з-під соку, до якого було намотано телефон із дротами.

Віднайшовши його, перелякані господарі одразу викликали працівників поліції. Вимагача затримали працівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції у порядку ст. 208 КПК України. Він наразі знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Зловмиснику оголошено про підозру за ч. 2 ст 189 (Вимагання) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на рядків від трьох до семи років.