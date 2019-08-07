У Полтаві розстріляли охоронця з-за зауваження про туалеті

У Полтаві чоловік поранив з пістолета охоронця кафе через зауваження не ходити в туалет біля закладу громадського харчування.

Інцидент стався 6 серпня близько 23:00 біля кафе «Ботанік».

Як повідомили в поліції, невідомий чоловік зробив кілька пострілів у охоронця. Пораненого чоловіка 1979 року народження в непритомному стані госпіталізували у реанімаційне відділення обласної клінічної лікарні.

За фактом замаху на вбивство відомості внесено до ЄРДР. Поліція проводить комплекс необхідних слідчо-оперативних заходів.

Речник поліції Полтавській області Юрій Сулаєв розповів, що невідомий зупинився біля кафе «Ботанік», щоб «сходити в туалет». Охоронець закритого закладу зробив зауваження, а у відповідь отримав кілька пострілів в голову, пише Коло.

За даними джерел інтернет-видання Полтавщина, правоохоронці вже затримали стрілка — це 62-річний житель Полтави Віктор М. Офіційної інформації про затримання злочинця поки немає.

Зараз за життя охоронця ведуть боротьбу медики Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М. В. Скліфосовського. Чоловіка прооперували — провели декомпрессивную трепанацію черепа, щоб усунути наслідки набряку мозку та крововиливу.