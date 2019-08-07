Надів на голову мішок і кинув: під Одесою чоловік втопив у колодязі тещу

В Одеській області затримано зловмисника за підозрою у вбивстві родички, яку він побутової сварки кинув у колодязь, повідомляє місцева поліція.

Про це повідомили в прес-службі поліції.

Встановлено, що 39-річний житель посварився із тещею свого брата нібито під час спільного застілля. «Зловмисник накинув їй на голову мішок і кинув у колодязь. Свідком цього свавілля був зять жінки, але допомогти тещі не зміг із-за надмірного сп’яніння», — повідомили в главку.

Зазначений колодязь знаходиться на території житлового домоволодіння. Про подію в поліцію повідомила сусідка потерпілої. Прибулі на місце НП правоохоронці, витягли з колодязя 53-річну жінку, яка була вже мертва. Згідно з висновком судмедексперта, причина смерті – утоплення.

Підозрюваного поліцейські розшукали і затримали на залізничному вокзалі в місті Кодима. Його дії кваліфікували за статтею «умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.