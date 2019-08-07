Гонтарєва ніколи не повернеться в Україну – політолог

Навіть якщо для повернення екс-глави Національного банку України Валерії Гонтарєвої в Україні складуться максимально зручні умови, то вона на це ніколи не піде.

Таку думку в коментарі кореспонденту ГолосUA повідомив політолог Валентин Гайдай.

«Абсолютно ясно, що в Україну Гонтарєва вже ніколи не повернеться навіть при самих позитивних для неї обставинах. Та і до неї ніхто не приїде, так як це не передбачено кримінально-процесуальним кодексом України», — вважає політолог.

Звичайно, як зазначив В. Гайдай, теоретично можливо провести цей допит у режимі Skype, але ймовірність цього близька нулю.

«Порошенко в минулому хвалив Гонтареву за успішне проведення реформ, за порятунок гривні і фінансової системи країни. І оскільки екс-президент залишається впливовим політиком, а генпрокурором є Юрій Луценко, то ніхто не буде допитувати Гонтареву за її діяльність на посаді голови Нацбанку», — упевнений експерт.

Він також підкреслив, що навіть якщо на Гонтареву заведуть кілька кримінальних справ, то це ніяк не змінить ситуацію.

«Звичайно, можна видати запит Великобританії на екстрадицію Гонтарєвої, то це також не так просто зробити. Також, ті з колишніх «можновладців», що раніше виїхали за межі країни, у випадку небезпеки для себе, більше ніколи не повернуться на Україну», — підсумував Ст. Гайдай.

Нагадаємо, 7 липня, екс-глава Національного банку України Валерія Гонтарєва повідомила, що не має наміру їхати в Київ на допит в Генпрокуратуру, який намічений на 12 серпня.

«Я нічого до цієї справи не маю, навіть поруч не проходила. Я вже їм (Генпрокуратурі повідомила, що працюю і живу в Лондоні, тому вони знають мою адресу і можуть надсилати мені всі позови або приїхати до мене в Лондон… Чекаю їх в Лондоні, якщо вони хочуть мене побачити», — сказала колишня чиновниця.