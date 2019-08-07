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Віталій Портников: Зеленському варто прокинутися

07.08.2019

Після атаки окупаційних військ на українські позиції і загибелі чотирьох українських військовослужбовців Зеленський зателефонував своєму російському колезі і попросив його “вплинути на ту сторону”

Українському президенту час прокинутися і відмовитися від своїх небезпечних ілюзій.  Не існує ніякої «тієї сторони», це вигадка кремлівської пропаганди.

Існує тільки Путін.  Це його війська і спецслужби окупують Донбас.  Це він, як головнокомандувач збройними силами Росії, відповідає за будь-яке загострення в окупованому регіоні.  Путін не впливає на «ту сторону», а віддає їй розпорядження.  Він – не посередник, а учасник конфлікту.  І коли Зеленський просить Путіна вплинути на російських найманців, він тим самим виводить його з-під удару, перетворює з окупанта на «парламентера».  Це те, що Путіну і потрібно для продовження війни.

І так, Путіну не треба жодного наближення до миру.  Він не для того почав війну, щоб вона закінчилася миром.  А для того, щоб вона завершилося поразкою України.  Нашим крахом.  Путіну ця війна сьогодні не заважає, а тільки допомагає.  Допомагає тримати Україну на гачку, відчувати себе впливовим лідером, вести переговори із Заходом.  Навіщо йому мир?

Володимир Зеленський, ви вже не учасник передвиборчої боротьби, Ви – президент країни, яка знаходиться у війні з жорстоким агресором.  І влада цієї країни не хоче ніякого миру.

Нерозуміння вами цього простого факту буде тільки множити жертви, призведе до нових втрат – і людей, і територій.

Джерело: Еспресо TV

 

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