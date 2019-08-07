Віталій Портников: Зеленському варто прокинутися

Після атаки окупаційних військ на українські позиції і загибелі чотирьох українських військовослужбовців Зеленський зателефонував своєму російському колезі і попросив його “вплинути на ту сторону”

Українському президенту час прокинутися і відмовитися від своїх небезпечних ілюзій. Не існує ніякої «тієї сторони», це вигадка кремлівської пропаганди.

Існує тільки Путін. Це його війська і спецслужби окупують Донбас. Це він, як головнокомандувач збройними силами Росії, відповідає за будь-яке загострення в окупованому регіоні. Путін не впливає на «ту сторону», а віддає їй розпорядження. Він – не посередник, а учасник конфлікту. І коли Зеленський просить Путіна вплинути на російських найманців, він тим самим виводить його з-під удару, перетворює з окупанта на «парламентера». Це те, що Путіну і потрібно для продовження війни.

І так, Путіну не треба жодного наближення до миру. Він не для того почав війну, щоб вона закінчилася миром. А для того, щоб вона завершилося поразкою України. Нашим крахом. Путіну ця війна сьогодні не заважає, а тільки допомагає. Допомагає тримати Україну на гачку, відчувати себе впливовим лідером, вести переговори із Заходом. Навіщо йому мир?

Володимир Зеленський, ви вже не учасник передвиборчої боротьби, Ви – президент країни, яка знаходиться у війні з жорстоким агресором. І влада цієї країни не хоче ніякого миру.

Нерозуміння вами цього простого факту буде тільки множити жертви, призведе до нових втрат – і людей, і територій.

Джерело: Еспресо TV

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