Презервативи та респіратори: Супрун розповіла, як українцям захиститися від раку

Рак — це не психосоматична хвороба, тому її не можуть викликати негативні думки або образи на інших людей.

Про це у Facebook написала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

«Днями у брошурі, яку видає популярна мережа лабораторій, вийшов матеріал психолога Тетяни Дугельної. Вона стверджує, що причина онкозахворювань — образи. Мовляв, існує якась «програма самознищення тих, хто не зміг навчитися любити себе». Тетяна впевнена, що нібито ті, хто починають любити себе, «перезапускают своє здоров’я і зцілюються на різних етапах онкозахворювань», — написала Супрун.

Твердження про психосоматику онкозахворювань, як підмітила Супрун, не мають жодних наукових обґрунтувань.

«Рак — це не психосоматична хвороба. До того ж, тема раку — одна з найбільш досліджуваних у світі. На жаль, це не заважає поширенню величезної кількості інформаційного сміття, фейків і псевдосоветов про причини розвитку та методи лікування раку. Рак — це ціла група хвороб. Науково доведено, що він виникає через мутації або дії вірусу. Одна або кілька клітин починають безконтрольно ділитися. Пухлина збільшується і метастазує — поширюється на інші частини тіла. Існує понад 200 типів раку, кожен з яких має свої механізми розвитку, клінічну картину, потребує окремої терапії, і, на жаль, по-своєму вбиває», — йдеться в пості.

Як стверджує Супрун, ніякі емоції не можуть викликати розвиток онкологічних захворювань.

«Причина в молекулярних механізмах і ймовірностях. Стан людини до захворювання і під час терапії дійсно впливає на імунну систему. Але це не причина раку. Людина постійно переживає хронічний стрес або депресивний розлад, із-за дії гормону кортизолу і запальних процесів може бути послаблення одного з протипухлинних ланок імунітету. У той же час він «мало піклується про себе» внаслідок того ж депресивного розладу, брак грошей або порушення або нестачі сну. Звичайно, психологічно виснажений людина більше схильний ображатися. Але образи не викликають рак, А любов до себе його не запобігає. Важливо не плутати поняття і причинно-наслідкові зв’язки. Хоча, безумовно, абсолютно всім важливо піклуватися про своє психологічне здоров’я, — додала Супрун.

На ймовірність розвитку раку можуть впливати на спосіб життя і спадковість.

«У наших клітинах постійно відбуваються і в основному виправляються мутації, а клітини, які почали аномально виглядати і вести себе (ділитися, кріпитися до інших клітин) — знищує імунна система. Але іноді мутації зачіпають гени, що визначають поділ клітин та їх взаємодія з іншими клітинами, і не виправляються, а патруль з боку імунної системи їх обходить. Так виникає рак. Це дуже спрощене пояснення. Тобто рак — це питання ймовірності, статистичного шансу, а не закономірною спеціальної програми нашого організму. Саме тому, коли ми говоримо про спосіб життя і вплив навколишнього середовища, ми говоримо «збільшує ймовірність раку», а не «викликає рак», — зазначила керівник Моз.

Вона зазначила, що підстав говорити про вплив думок, образ на появу раку немає — наукові дослідження не виявили причинно-наслідкового зв’язку.

«Твердження про те, що пацієнти з онкозахворюваннями нібито самі винні у своїх хворобах, оскільки недостатньо себе любили і тримали образи — це з тієї ж категорії, що і звинувачення жертв насильства в тому, що вони самі спровокували ґвалтівника. Зневага до проблеми може спричинити у пацієнтів ще більш сильну депресію і смуток тоді, коли вони потребують підтримки. Онкохворим потрібно надавати психологічну допомогу, заважати розвитку депресії та тривожності, які часто супроводжують рак, і жодним чином не викликати у них відчуття провини», — підкреслила Супрун.

Вона вкотре закликала відповідальніше ставитися до споживання інформації, довіряти тільки перевіреним ресурсів, формувати свій пул джерел з дійсно якісного контенту. «З усіх питань, що стосуються здоров’я — варто консультуватися з лікарем. Сподіваюся, що лабораторії та інші заклади в медичній сфері будуть більш відповідально ставитися до підбору контенту в своєму виданні, як вони й обіцяли. А пацієнти отримають доступ до науково обгрунтованих методів лікування. Не покладайтеся на свій настрій як індикатор фізичного здоров’я. Знижуйте ризик раку завдяки діям: користуйтеся сонцезахисними кремами, презервативами, респіраторами, їжте збалансовану просту їжу, стежте за вагою і не паліть, регулярно відвідуйте гінеколога або уролога», — закликала Супрун.