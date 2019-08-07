«Душили мене пакетами. Били мене. Катували струмом», — харків’янин Стешенко про тортури ФСБ в окупованому Криму

У квітні 2018 року харків’янина Олександра Стешенка затримали на кордоні з окупованим Кримом. Пізніше — засудили до двох років колонії. 6 серпня його звільнили умовно-достроково.

У коментарі UA:Харків Стешенко розповів, що його викрали на «Чонгарі» співробітники ФСБ, звинуватили в підпалі будинку муфтія Криму.

«Цього всього не було. Ніякі люди ніякі завдання мені не давали. Я їх обмовив, тому що мене мучили: душили мене пакетами, били, катували струмом. І мені довелося це сказати», – каже харків’янин.

Нагадаємо, Олександра Стешенка затримали в квітні на пункті пропуску «Чонгар» при в’їзді на територію анексованого Криму. Як повідомляв тоді Цензор.НІ, причиною затримання, за словами матері Стешенко, нібито стало невідповідність фотографії в паспорті особистості харків’янина.

24 квітня Стешенко відвезли із спецприймальника для осіб, які відбувають админнаказание в невідомому напрямку. Пізніше адвокат Айдер Азаматов повідомив про викрадення харків’янина.

Російські силовики заявили, що нібито припинили в Криму діяльність екстремістської групи, створеної помічником депутата Верховної Ради України Мустафи Джемілєва Эролом Велиевым. За словами представників російської спецслужби, група була сформована в Харкові, і в її склад увійшли колишні спортсмени-боксери, в тому числі і Стешенко.