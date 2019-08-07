Мирослав Гай: це спланована стратегія. Монобольшінство прийшов принести мир» на умовах Кремля

Популярний український блогер, ветеран АТО, військовий волонтер Мирослав Гай у своєму блозі пише про те, що після сьогоднішнього брифінгу президента Володимира Зеленського прийшла думка, що всі представники партії «Слуги Народу», нові депутати, а тепер от і сам Зеленський говорять про супротивника – друга сторона конфлікту.

На думку волонтера, це спланована стратегія. Вони кажуть словами російського президента Путіна. Росії, як країни-агресора в риториці нової влади просто не існує. Ні про Путіна, ні про Росію не йдеться і слова, все завуальовано в загальних фразах.

Мирослав Гай вважає, що така інформаційна підготовка говорить про те, що монобольшінство прийшов принести мир» в Україну на умовах Кремля. «Нас, очевидно, чекають прямі переговори з окупаційними адміністраціями та легалізація «ДНР» і «ЛНР» під виглядом автономії», – написав волонтер. Він додає, сьогоднішня «інша сторона» – планомірна підготовка суспільства.