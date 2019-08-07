Бабченко: давайте просто на пальцях, що змінилося, як «нові обличчя» змінили ненависних «бариг»

Популярний журналіст і блогер Аркадій Бабченко у своєму блозі пише про те, що останнім часом багато інформаційного шуму, але все, як кажуть, пізнається в порівнянні. Саме після порівняння в будь-якій дискусії народжується істина.

За словами блогера, при ненависних «барыгах» ми мали наступне: армія просувалася в бік україно-російського кордону, перемир’я використовувалося для того, щоб спорудити нові оборонні пункти, закупити більше військової техніки. Президент проводив стратегічну політику, яка будувалася українською мовою, декомунізації, націоналізації і відкиданні всього, що пов’язане з Москвою. Керченська протока – наш і шляхом військової конфронтації це було доведено. Президент відверто говорив, що немає ніяких «ДНР» і «ЛНР», а є Росія-агресор і Путін-агресор.

Аркадій Бабченко зазначає, «нові обличчя» змінили на своєму посту «бариг» і тепер маємо діаметрально іншу картину. Армія рушила вглиб країни. Оборонні пункти зносяться. Обговорюється ідея про всесвітній російськомовному каналі. Спікер, «сірий кардинал» і президент не відмовляю в інтерв’ю російським журналістам російською мовою. Першими особами допускається російську мову на Донбасі, як регіональний. Керченську протоку забутий. І найдивовижніше і головне – на переговорах глава української держави просить Путіна допомогти в конфлікті України і «того боку».