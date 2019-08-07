СБУ затримала зрадника України з Краматорська

На території Донецької області співробітники правоохоронних органів затримали жителя Краматорська, який брав участь у діяльності незаконних збройних формувань Донбасу – «ЛДНР».

У прес-службі СБУ говориться: «В 2015 році краматорчанин вступив в ряди «ДНР». Був автоматником у бандформуванні «Пятнашка» і «козацькому» батальйоні «ЛНР». Збирав інформацію про чисельності, дислокації та маршрутах пересування українських військових. Бойовика затримали у його родичів на підконтрольній території Україні. Він приїхав у місто, щоб оформити український і закордонний паспорти. Затриманому повідомлено про підозру у злочині за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу – «Сприяння створенню або діяльності терористичної організації». Йому загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років».

Крім того відомо, що йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.