Ердоган «вколов» Зеленського з-за українських моряків

Президент Володимир Зеленський заявив, що пам’ятати про 24-х утримуваних в Росії українських моряків йому допомагають браслети з їх іменами.

Про це він сказав під час спільної з головою Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом прес-конференції за підсумками їх офіційної зустрічі в Анкарі, що відбулася 7 серпня. Відеотрансляція події була опублікована на сторінці Офісу президента у Facebook

На таку заяву українського лідера Ердоган відповів: «Якщо ми кожен раз будемо надягати браслет на руку, то на руці не залишиться місця для них. Тому що ми переживаємо багато подій, які вимагають від нас надягання браслетів.

Ми бачимо у всіх куточках світу різні страждання, від Керченської протоки до Палестини і так далі. Скрізь є такі проблеми. І найважливіше, що ми, як політики, повинні намагатися припинити це. Ми будемо продовжувати боротьбу. Бажаю, щоб одного разу ми змогли досягти позитиву».

Зазначимо, під час своєї промови Зеленський підкреслив, що питання повернення з Росії українських моряків, політичних і військових полонених є частиною питання про припинення війни.

«Це важливо, щоб ми з вами не забували про них. Кожен день, в кожній частині світу», – сказав він.

Президент також розповів, що жовті браслети з іменами моряків йому дали батьки полонених. «Я їх запевнив, що не буду їх знімати до того часу, поки ми їх не повернемо», – сказав Зеленський.

Крім того, під час зустрічі президент України поінформував Ердогана про загибель 4 українських військових на Донбасі, підкресливши, що це порушує мирний процес, розпочатий країною. Прес-конференція розпочалася з хвилини мовчання.

Зеленський розповів і про кроки щодо мирного врегулювання на Донбасі, про відновлення інфраструктури, обмін ув’язненими.