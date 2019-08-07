Не можна побудувати націю без ідентичності, як планує нова влада, – Кіпіані

Держава – це сприйняття людей, які в ній проживають. Цього новим депутатам у школі у Трускавці не розповідали.

На цьому зауважив історик-публіцист Вахтанг Кіпіані у студії “5 каналу”.

“Їх навчали економіці, податкам, митному регулюванню, але не було жодного лектора, послання, ідеї, що стосується гуманітарної сфери. Тобто держава для фракції, тепер владі – це якісь інструменти та адміністративні речі.

Альо насправді держава – це ті, що в головах у людей. Територія України закінчується не там, де стоїть стовп на кордоні, а там, де є українці, які з нею себе асоціюють. У ті, щоб бути українцями треба інвестувати зусилля”, – заявив Кіпіані. Він додав, що без ідентичності побудувати модерну націю не можна.

“Треба, щоб люди були українцями, а не людьми з українським паспортом, які голосуватимуть за тієї продукт, який їм пропонуватиме російський чи український телеканал”, – пояснив історик.