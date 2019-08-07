«Пора прокинутися»: Портников розніс Зеленського за переговори з Путіним

В ході переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним президент України Володимир Зеленський використовував прокремлівські пасажі, які показують главу країни-агресора як парламентера, а не як ініціатора війни на Донбасі.

Таку думку в статті для «Еспрессо» висловив український журналіст Віталій Портніков і закликав Зеленського тверезо дивитися на реалії воюючої України.

«Після атаки окупаційних військ на українські позиції і загибелі чотирьох українських військовослужбовців Володимир Зеленський подзвонив своєму російському колезі і попросив його «вплинути на ту сторону». Українському президентові пора прокинутися і відмовитися від своїх небезпечних ілюзій. Не існує ніякої «того боку», це вигадка кремлівської пропаганди. Існує тільки Путін», – написав він.

Портніков наголосив, що саме війська і спецслужби Путіна окупують Донбас. Це він, як головнокомандувач збройними силами Росії, відповідає за будь-яке загострення в окупованому регіоні. Отже, Путін не впливає на «той бік», а віддає їй розпорядження. Він – не посередник, а учасник конфлікту.

І коли Зеленський просить Путіна вплинути на російських найманців, пояснює журналіст, він тим самим виводить його з-під удару, перетворює з окупанта в «парламентера». А це саме те, що Путіну потрібно для продовження війни.

«І так, Путіну не потрібно ніяке наближення до світу. Він не для того почав війну, щоб вона закінчилася миром. А для того, щоб вона завершилася поразкою України. Нашим крахом. Путіну ця війна сьогодні не заважає, а тільки допомагає. Допомагає тримати Україну на гачку, відчувати себе впливовим лідером, вести переговори з Заходом. Навіщо йому світ?» – пише Портников.

«Володимир Зеленський, ви вже не учасник передвиборчої боротьби, ви – президент країни, яка знаходиться у війні з жорстоким агресором. І влада цієї країни не хоче ніякого світу. Нерозуміння цього простого факту буде тільки множити жертви, призведе до нових втрат – і людей, і територій», – звернувся він, підсумовуючи, особисто Зеленського.