Терористи розв’язали нові бої на Донбасі: подробиці

У середу, 7 серпня, окупаційні війська п’ять разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції українських захисників у зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі.
Про це повідомляє прес-центр ОС в Facebook. Противник використовував заборонену Мінськими домовленостями озброєння.
Так, ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Схід»противник здійснив два обстріл позицій Об’єднаних сил: поблизу Водяного та Лебединського з напряму Ужовки – зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні три рази:
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неподалік від Луганського з напрямку Нижнього Лозового – з автоматичних гранатометів;
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поблизу Південного з напряму шахти ім. Гагаріна – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
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поблизу Новозвановки з напряму Калиново-Борщеватого – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.