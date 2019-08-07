Терористи розв’язали нові бої на Донбасі: подробиці

У середу, 7 серпня, окупаційні війська п’ять разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції українських захисників у зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомляє прес-центр ОС в Facebook. Противник використовував заборонену Мінськими домовленостями озброєння.

Так, ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Схід»противник здійснив два обстріл позицій Об’єднаних сил: поблизу Водяного та Лебединського з напряму Ужовки – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні три рази: