«Американська історія злочинів»: В США екранізують секс-скандал Клінтон-Левінські

У США збираються екранізувати роман між президентом Біллом Клінтоном зі стажистом Білого дому Монікою Левінські. Історія, яка у 1999 році ледь не коштувала першому влади. Про це повідомляє ВВС.

Передбачається, що екранізація буде здійснена в рамках нового сезону популярного серіалу «Американська історія злочинів». Раніше в ньому розповідали про вбивство Джанні Версаче і про справу футболіста Джея Сімпсона.

Фільм буде показаний напередодні президентських виборів, які відбудуться в США в наступному році.

Відзначається, що Левінські буде одним з продюсерів стрічки.

Її образ на екрані втілить актриса Біані Фельдштейн, а подругу Моніки Лінду Тріпп зіграє Сара Полсон. Нагадаємо, саме подруга, записывавшая «відверті» телефонні бесіди з Левінські, зіграла ключову роль у розголосу скандалу.

Кому довірять роль Клінтона, поки невідомо. В основу сценарію фільму ляже книга Джеффрі Тубина.

Як Левінські розповіла у розмові з журналістом журналу Vanity Fair, першою реакцією на пропозицію Райана Мерфі взяти участь у шоу продюсера були сумніви і страх. Однак після «тривалої вечері» з продюсером шоу, вирішила, що їй надана виняткова можливість.

Вона стверджує, що десятиліттями люди привласнювали і розповідали «її частину цієї історії.

«Я настільки вдячна за те, як ми розвинулися, як суспільство. Це дало можливість таким людям, як я, чиї голоси історично приглушували, нарешті знову почати говорити», — сказала вона.

Нагадаємо даний секс-скандал спалахнув в 1999 році і ледь не призвів до імпічменту, оскільки господар Білого дому регулярно заперечував факт романтичних відносин з практиканткою.

До 2014 року Левінські мовчала на дану тему, але потім повідомила в журналі Vanity Fair що вона дуже шкодує, що дозволила собі зв’язок з одруженим президентом.