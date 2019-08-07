В Італії зсув накрив цілий місто: фото і відео ПП

У місті Касарго на березі озера Комо в Італії 200 людей евакуювали через зсув, викликаний сильними дощами.

Зсув зніс на своєму шляху навіть автомобілі і паркани місцевих жителів. Про жертви або постраждалих інформації немає. Відзначається, що ліквідацією наслідків НП зайнялися рятувальні служби, а також волонтери.

Зсув в Італії

Twitter Tiempo Extremo

Сільськогосподарська лобістська група Coldiretti повідомила, що з-за заблокованих доріг відрізаними від світу залишаються фермери, які розводять кіз і корів над Казарго.

Зсув в Італії

Twitter Tiempo Extremo

Зсув в Італії

Twitter Tiempo Extremo

Зсув в Італії

Twitter Tiempo Extremo

Зсув в Італії

Twitter Tiempo Extremo

Зсув в Італії

Twitter Tiempo Extremo

Зсув в Італії

Зсув в Італії

Зсув в Італії