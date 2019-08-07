Юсупова: інцидентом можна назвати, нинішні вибори президента, а загибель наших воїнів, називається війна

Новина про те, що президент Зеленський закликав Путіна до переговорів і попросив вплинути на «Л/ДНР», щоб ті перестали вбивати захисників – сама по собі викликає посмішку. Так вже і видається, як Путін прям злякався і відразу побіг виконувати прохання. Про це у своєму блозі пише волонтер і блогер Наталія Юсупова.

Він підкреслює, професійний чекіст, Кгбіст з колосальним досвідом управління багатомільйонним державою, у якої рука не здригнеться вбити сотні тисяч людей, своїх чи не своїх, без різниці покивав головою та прийняв позицію Володимира Зеленського. Нелюдь, який безперервно веде війни по всьому світу, буде виконувати прохання новообраного коміка – це фантастика. Ті, хто щиро вірить, що Путін прислухався до Зеленському, несуть в маси марення і головне, що їх електорат в це вірить.

Наталія Юсупова пише, насправді плювати Путін хотів на прохання і дзвінки. Хоч на колінах, хоч на карачках, хоч по-пластунськи приповзти до нього. Йому потрібна зруйнована і злиденна Україна, процвітаючу державу поруч – це кінець його режиму. Волонтер підкреслює, не потрібно забувати, що в Україні сформувалося сильнішою патріотичне лобі, хоч в меншості і тим не менш, так просто країну ніхто не віддасть. Інцидентом можна назвати, нинішні вибори президента, а загибель наших воїнів, називається війна.