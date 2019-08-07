З’явилися фото з відпочинку програла вибори Надії Савченко на Балтиці в зеленому сукні

Програла вибори екс-нардеп України Надія Савченко опублікувала фотографії прогулянки на березі Балтійського моря в зеленій сукні.

Відповідні фото з’явилися на її сторінці в соціальній мережі Facebook у середу ввечері.

Радісна Надія прогулюється по піску біля самої кромки води, що омиває ноги солона вода, а вітер над хвилями Балтики дарує відчуття польоту.

«Балтійське море влітку нагадує Чорне море взимку. Холодна вода наповнює силою!», — йдеться у підписі до фото.

Скріншот: Facebook/Надія Савченко

Як повідомлялося раніше, нардеп і кандидат на виборах в Раду Надія Савченко заявила, що змирилася зі своєю поразкою і навіть відчуває задоволення від того, що позбулася відповідальності.