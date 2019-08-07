Політолог: звертатися до Путіна з проханням вплинути на бойовиків – це нонсенс. Путін на них не впливає, він ними командує

Сьогодні багато критики було вилито на президента Зеленського за його дзвінок Путіну і за прохання допомогти вплинути на «той бік», яка не припиняє вогонь і зриває перемир’я. Можливо, це була просто необережна фраза президента, виголошена від щирого бажання «припинити війну».

Як емоційного людини Володимира Зеленського можна навіть зрозуміти, але тільки телеглядачам. Ворог такого не прощає. Про це у своєму блозі пише політолог Володимир Горбач.

Він зазначає, «та сторона» відразу відреагувала, від імені ватажка «ЛНР» Пасічника, запрошуючи президента України на той бік, мовляв, безпека і комфорт в окупованому Луганську гарантуємо. Володимир Горбач зазначає, звертатися до Путіна з проханням вплинути на бойовиків – це нонсенс. Путін на них не впливає, він ними командує. Це стара російська пастка, закладена ще в 2014 році – про громадянську війну і внутрішньому конфлікті. Колишня українська влада теж не відразу виробила антидот від цього інформаційного отрути, а наші західні партнери «прозрівали» ще довше. Але з горем навпіл якось впоралися.

За словами політолога, команда Зеленського десь загубилася в минулому, в пошуках миру шляхом переговорів, а, можливо, не стежила за тим, що всі ці роки відбувалося в Україні. Переговори з тим, кого не цікавлять ніякі переговори окрім нашої капітуляції – безглузді.