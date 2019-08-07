Київський суд почав розглядати справу про стрілянину в Княжичах по суті

Через два з половиною роки слідства суд почав розглядати справу про стрілянину в Княжичах по суті. На лаві підсудних — п’ятеро силовиків. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Наголошується, що всі підсудні на момент трагедії займали керівні посади в правоохоронних органах. Їм інкримінують перевищення влади, організацію і замах на вбивство. В суді жодного рішення не прийняли, наступне засідання призначили на жовтень.

Все на момент трагедії займали керівні посади в правоохоронних органах. Їм інкримінують перевищення влади, організацію і замах на вбивство.

Відео: YouTube/ТСН

Нагадаємо, в грудні 2016 року в Княжичах в Київській області правоохоронці повинні були провести спецоперацію по затриманню банди грабіжників. Під час її проведення між різними підрозділами поліції почалася перестрілка, в результаті якої загинули двоє поліцейських, розвідників, двоє співробітників поліції охорони і командир групи спецназу Корду.