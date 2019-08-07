В Дніпрі з салону авто вкрали $100 тисяч

Іногородній приїхав в Дніпро, щоб купити квартиру.

У Дніпрі пограбували покупця квартири. У чоловіка витягли з автомобіля сумку з великою сумою грошей.

Коли бердянець припаркував свій автомобіль Toyota Prado біля одного з місцевих кафе, то його оточили три інші іномарки, з яких вискочили шестеро невстановлених чоловіків.

Останні розбили вікна автомобіля Toyota та відкрито заволоділи сумкою з грошима, яка була в салоні авто. Після чого сіли в авто і поїхали з місця події.

Пізніше один з автомобілів, які були, нібито, використані злочинцями, виявили в іншому районі міста. Автомобіль належить місцевому жителю, причетність якого до злочину з’ясовується.

За даними ЗМІ , з салону авто вкрали $100 тис.

У прес-службі поліції Дніпропетровської області журналістам «Бердянськ 24» не уточнили викрадену суму і її призначення. Але підтвердили, що за даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею КК 187, ч. 4 (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень).

Безпосередньо після самого нападу був оголошений план-перехоплення «Сирена», але затримати підозрюваних у скоєнні зухвалого злочину не вдалося.