Медушевська: де був Зеленський всі ці важкі п’ять років? Стежив як Порошенко спочатку теж хотів домовитися?

Після сьогоднішньої новини про виклик Зеленського Путіну і його прохання вплинути на бойовиків сам собою виникає питання: де був Зеленський всі ці важкі п’ять років?

Цікавився політикою? Чи знав про війну? Стежив як Порошенко спочатку теж хотів домовитися і замиритися, поки не зрозумів з ким має справу? Якщо Володимир Зеленський хотів як краще, чого не можна виключати, тоді, навіщо повторювати помилки Порошенко? Про це у своєму блозі пише блогер і телеведуча Ірина Медушевська.

Вона зазначає, суцільна біда у нас з информполитикой. Велика помилка Порошенко – створення бездарного «Минстеця» і боязнь закрити «1+1», коли була можливість не продовжити їм ліцензію, тому що з «Ньзван» та іншими медведчуковскими ЗМІ всім все зрозуміло, а ось «плюси», типу, український телеканал, брехати не може.

Ірина Медушевська пише, зараз суспільству все одно, де гроші рубати, як буде твоя країн називатися. Тільки не знають, нещасні, що в РФ рулять зовсім не олігархи, як у нас, а гебісти і генерали. Або знають, але як сказав перший помічник президента Шефір «та ми ж бізнесмени, з усіма домовимося». А ось це велика помилка від маленького розуму. Немає у хлопців інстинкту самозбереження, але за собою Україну в прірву тягнуть.