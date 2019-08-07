Рева обурений: Міністра фінансів залишать в наступному уряді, а його ні

Міністр соцполітики Андрій Рева нарікає, що Міністерство фінансів ні з ким не узгоджує проекту держбюджету-2020

Міністерство фінансів практично підготувало проекту держбюджету на 2020 рік без узгодження з іншими міністерствами. Про це розповів міністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі телеканалу «112. Україна».

Він зазначив, що згідно з законом проекту держбюджету повинен готуватись наступним чином: робляться бюджетні запити в міністерства, потім вони узгоджуються в межах Кабміну, узгоджений проєкт розглядається Кабінетом міністрів, голосується і подається на розгляд Верховної Ради України.

«В цьому році державний бюджет на 2020 рік формується Міністерством фінансів України одноособово», — зазначив Рева.

«Зараз… наскільки я знаю, їм (керівництву Міністерства фінансів – Ред.) практично прогарантовано, що вони залишаються в наступному уряді, і вони просто не зважають на всі позиції, які мають інші міністерства», — нарікає міністр соцполітики.

Також Рева сумнівається, що нова влада за 10 днів після початку роботи Заради IX скликання зможе сформувати проєкт бюджету з урахуванням міністерств і нових міністрів.

«Значить бюджет вже написаний, без узгодження з іншими міністерствами», — зазначив міністр соцполітики.

При цьому у нього є сумніви, що проєкт держбюджету, підготовленого міністром Маркаровою, сподобається новій владі.

«Це буде документ, який складений одним відомством. Знаючи погляди керівніцтва Мінфіну, не впевнений, що він буде відповідати баченням, в тому числі, і нової команди», — іронічно зауважив Рева.