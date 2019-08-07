Ломаченко – величайший боец ​​со времен молодого Мухаммеда Али

Экс-противник чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко Энтони Кролла высказался касательно успехов украинского боксера перед поединком против британца Люка Кэмпбелла.

“Мне кажется, что это сложнейшее испытание в нашем виде спорта, и я попробовал его на себе. Вижу, что стилистически у Кэмпбелла лучшие инструменты для работы, чем были у меня, и в первых трех раунда у него есть шанс успешно провести поединок. Я думаю, у него получится противостоять украинцу, но я думаю, что однажды Василий достанет его.

Читайте также – 15 млн доларів заробив Ломаченко за кар’єру в професійному боксі

Я правда думаю, что Ломаченко – лучший боксер со времен молодого Мухаммеда Али. С каким бы соперником он не бился, я обязан встать на его сторону. При этом, я считаю, что Люк невероятный боец и у него получится доставить украинцу проблем”, – приводит слова британца BoxingNews24.

Напомним, что бой Ломаченко – Кэмпбелл состоится 31 августа на лондонской арене О2. На кону боя помимо поясов Василия будет также вакантный титул WBC.

Источник – isport.ua

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!