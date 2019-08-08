Президент Киргизії оцінив дії Атамбаєва при штурмі

Президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков звинуватив колишнього главу держави Алмазбека Атамбаєва в порушенні конституції. Про це він заявив у четвер на засіданні Ради безпеки республіки, передає ТАСС.

За його словами, Атамбаєв надав «жорсткий збройний опір при затриманні і «порушив конституцію і закони». Жеенбеков нагадав, що Киргизія — правова держава, обов’язок якого полягає в забезпеченні неухильного дотримання вимог закону всіма громадянами.

Глава держави закликав вжити невідкладних заходів для збереження миру і безпеки в країні.

7 серпня повідомлялося про початок другої спроби штурму резиденції в селі Кой-Таш. За останніми даними, госпіталізовано 47 осіб, з них 23 — цивільні особи. Один боєць спецназу помер внаслідок отриманих травм. Проти прихильників Атамбаєва завелиуголовные справи за статтями «вбивство», «масові заворушення», «хуліганство», «загроза або насильство відносно представника влади» і «захоплення заручників».

Атамбаєв очолював Киргизії у 2011-2017 роках. Проти нього ведеться парламентське розслідування, результати якого будуть передані в прокуратуру. Щодо колишнього президента можуть порушити кримінальну справу про корупцію, приховуванні доходів і видачі нагородної зброї членів бандитських угруповань.