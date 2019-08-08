Зеленський очікує зростання економіки України на рівні 5-7% у найближчі роки.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує зростання української економіки на рівні 5-7% у найближчі роки, і анонсував низку реформ.

“В наступні роки Україна буде стрімко зростати до 5-7% в рік. Для цього ми вже цієї осені проведемо ряд необхідних реформ, які дозволять зробити Україну магнітом для іноземних інвесторів”, – сказав Зеленський брифінгу з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Парламент України прийняв державний бюджет на 2019 рік з дефіцитом 2,3% ВВП, інфляцією на рівні 7,4% і зростанням економіки в 3%. Курс долара в держбюджеті-2019 закладений на рівні 29,4 гривні.