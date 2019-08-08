У Полтаві затримали неадеквата, який розстріляв охоронця через зауваження (відео)

Підозрюваного у стрілянині біля кафе у Полтаві, внаслідок якої був поранений охоронець закладу громадського харчування, затримали. Про це повідомив начальник ГУНП у Полтавській області Андрій Замахін

“Особа, яка обгрунтовано підозрюється в замаху на вбивство біля кафе в центрі Полтави, затримана. Йому оголошено про підозру”, – повідомив Замахін у Facebook.

За його словами, оперативники та слідчі провели комплекс оперативно-розшукових слідчих дій, які дали позитивний результат.

“Наразі речові докази вилучені, триває слідство”, – додав головний поліцейський Полтавщини.

Нагадаємо, у ніч на 7 серпня у Полтаві чоловік вистрілив в голову охоронцю через зауваження