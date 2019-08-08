У Луцьку трапився конфлікт за участю псевдоволонтера, бійців “Айдара” і поліції: фото

У середу, 7 серпня, в Луцьку псевдоволонтер збирала гроші нібито для воїнів АТО.

Про це повідомляє волонтер і психолог Олена Звєрєва на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався біля пам’ятника загиблим Героям. Щоб з’ясувати ситуацію до жінки підійшли бійці батальйону “Айдар”. Вони хотіли дізнатися, де дозвіл на таку діяльність, чи є волонтерське посвідчення і кому збирають кошти.

“Замість того ця дама викликала поліцію, патрульні в особі цих двох нічого кращого не знайшли, як кинути обох бійців обличчям на асфальт, при цьому у одного з них перелом ключиці, рука в гіпсі і він годину як виписаний з госпіталю. Завдяки не байдужим громадянам пані та її син затримані і знаходяться в міськвідділі, на дії патрульних написано заяву”, – написала Звєрєва.