Війна на сході: окупанти продовжують порушувати тішу, 10 обстрілів за добу

Минулої доби збройні формування Російської Федерації та її найманці десять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив чотири обстріли позицій Об’єднання єднаних сил:
– двічі поблизу Водяного, а також Лебединського – зі стрілецької зброї;
– неподалік Новотроїцького – зі станкового протитанкового гранатомета.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” позиції українських захисників були обстріляні шість разів:
– неподалік Луганського – з автоматичного гранатомета;
– двічі поблизу Південного – з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
– поблизу Новозванівки – з протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
– у районі Зайцевого – з автоматичного гранатомета та снайперської зброї;
– неподалік Кримського – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.
За минулу добу втрат з боку сил ООВ не зафіксовано.
Від початку поточної доби, 8 серпня, противник двічі обстріляв позіції Об’єднання єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”: поблизу Богданівкі – зі станкового протитанкового гранатомета та неподалік Водяної – зі стрілецької зброї.
Нагадаємо, окупанти гатять із кулеметів і РПГ.