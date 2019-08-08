Війна на сході: окупанти продовжують порушувати тішу, 10 обстрілів за добу

Минулої доби збройні формування Російської Федерації та її найманці десять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив чотири обстріли позицій Об’єднання єднаних сил:

– двічі поблизу Водяного, а також Лебединського – зі стрілецької зброї;

– неподалік Новотроїцького – зі станкового протитанкового гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” позиції українських захисників були обстріляні шість разів:

– неподалік Луганського – з автоматичного гранатомета;

– двічі поблизу Південного – з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;

– поблизу Новозванівки – з протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

– у районі Зайцевого – з автоматичного гранатомета та снайперської зброї;

– неподалік Кримського – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.

За минулу добу втрат з боку сил ООВ не зафіксовано.

Від початку поточної доби, 8 серпня, противник двічі обстріляв позіції Об’єднання єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”: поблизу Богданівкі – зі станкового протитанкового гранатомета та неподалік Водяної – зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, окупанти гатять із кулеметів і РПГ.