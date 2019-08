Трамп вкотре запідозрив Google у втручанні в президентські вибори у США

Президент США Дональд Трамп заявивши, що «дуже уважно стежитиме за Google», підозрюючи інтернет-гіганта у втручанні в президентські перегони 2016 року і майбутні вибори 2020-го.

Відповідну заяву американський лідер опублікував у своєму Twitter, – передає «Громадське».

Приводом для підозр американського лідера стало інтерв’ю колишнього співробітника Google Кевіна Сернекі телеканалу Fox Business Network. У ньому він розповів, що в компанії вкрай негативно ставляться до Трампа і спробують зробити все, щоб він не зміг переобратися на новий термін.

При цьому раніше Трамп неодноразово звинувачував корпорацію у змові з Гілларі Клінтон: Google нібито приховував негативні новини про тодішню конкурентку 45-го президента під час попередніх виборчий перегонів. Втім, жодних доказів цього Трамп поки не надав.

«Сундар Пічай старанно намагався пояснити в Овальному кабінеті, як сильно він любить мене, як добре робить свою роботу наша адміністрація, що Google ніколи не співпрацював із військовими Китаю і що вони ніколи не допомагали Гілларі Клінтон перемогти мене в 2016 році і не планують незаконне втручання у вибори 2020 року, незважаючи на всі розмови про зворотне. І все це звучало добре, поки я не подивився інтерв’ю Кевіна Сернекі … Все це абсолютно незаконно. Ми дуже уважно стежимо за Google!» — написавши Дональд Трамп у Twitter.

[email protected] of Google was in the Oval Office working very hard to explain how much he liked me what a great job the Administration is doing that Google was not involved with china’s military, that they didn’t help Crooked Hillary over me in the 2016 Election, & that they…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 6, 2019