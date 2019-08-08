«Віджимають квартири і машини!» Росіянин загнав Скабееву в кут правдою про «ДНР»

Російський політолог Андрій Нікулін розлютив кремлівських пропагандистів викриттям злочинів терористів «ДНР» у прямому ефірі.

Так, виступаючи на передачі «60 хвилин» телеканалу «Росія 1», він розповів, що в їх ряди увійшли маргінали, які займаються пограбуванням українського регіону і наживаються на війні.

«Партія війни існує в «республіках Л/ДНР». Скільки вигодонабувачів від війни, тих людей, які до війни були ніким, а зараз віджали квартири, машини, сіли на потоки контрабанди», – прямо заявив Нікулін.

Почувши це, скандальна топ-пропагандистка Ольга Скабеева відразу ж спробувала змінити тему і відбілити репутацію окупантів України.

«Ви знаєте, я поняття не маю, що за вигодонабувачі, які квартири і машини! Наведіть, будь ласка, приклади, щоб та сама партія війни пропонувала знищувати Україну? Немає таких людей на Донбасі!» – брехливо заявила вона.