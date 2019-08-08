Серж Марко: Вчора Зеленський вбив черговий клин між собою і армією

Вчора я побачив звернення президента з приводу убитих морпіхів. Загальне емоційний стан за нього було таке, що вирішив почекати до ранку, з ранку-то спокійніше буду….

Я, звичайно, розумію, що наш президент нічого не Черчілль, ситуація і часи інші, тому про «Ми будемо битися з ним на суші, ми будемо битися з ним на морі, ми будемо битися з ним у повітрі, поки з Божою допомогою не позбавимо землю від його тіні і не звільнимо народи від його ярма» я не чекав від нього. Не очікував я і «Імперію зла» від Рейгана, якого намагався копіювати наш президент.

Але я очікував щось таке:

«Вчора росіяни знову, незважаючи на досягнуті з ними угоди, вбили українців. Загинули четверо морпіхів, які займалися підготовкою інженерних споруд на своїй позиції. Морпіхи, яких вбили, вкотре порушивши домовленості.

Я докладу всіх зусиль, щоб подібне не повторилося. Щоб командири підрозділів могли захистити своїх солдатів. Щоб ворог не міг підняти голову над окопом для того, щоб взяти на приціл українського солдата. Щоб український солдат спочатку стріляв, а потім з’ясовував, чому на лінії вогню з’явився проросійський коллаборант.

Тому що нам потрібен мир, і ми хочемо мирного врегулювання, і наполягаємо на припиненні вогню. Але ми не збираємося платити за такий «мир» життями наших солдат! І не дозволимо безкарно вбивати їх. Кожен комбатант, який опинився на лінії вогню, буде знищений. Цей наказ вже надійшов у ЗСУ».

Це я б хотів побачити. Я б хотів побачити мова, при якій кожен солдат зрозуміє, що президент говорить його мовою і підтримує знищення ворога, ту саму задачу, заради якої цей солдат і сидить в окопі. Я б хотів, щоб солдатів усвідомив, що президент дав зрозуміти: життя солдата для нього приоритетна, тому, хлопець, знайди спосіб її захистити, а ми дамо для цього всі можливості, щоб тобі нічого не заважало. Тому що я твій Головнокомандувач, і це моя пріоритетне завдання — піклуватися про своїх бійців.

Але в підсумку я побачив абсолютно импотентный пост, в якому Зеленський закликає до переговорів з Макроном, Меркель (сильно допомогло тобі це в ПАРЄ?) і Путіним, початковим вбивцею. Навіщо? Обміняти життя бійців на «а поговорити»? Який сенс у цих показушних альфасамцовых виступах перед представниками місцевої влади в різних містах, якщо коли мова стосується твоїх загиблих, ти не маєш яєць, щоб назвати речі своїми іменами? «Інцидент»? «Всі побачили хто дійсно не хоче миру»? Серйозно?

Тобто Росія загнала в Україну свої війська, підготувала армію колаборантів, вбила понад 10 000 українців, а тепер раптом після загибелі чотирьох морпіхів у всіх очі повинні були відкритися, хто це тут світу не хоче? Вони до цього не розуміли, чи що?

До «інциденту»?

Я вчора вперше почув слова «що я тут роблю, якщо навіть Головнокомандувачу це не треба?» від морпіхів — після такої реакції президента. Не знаю, чи писав Зеленському мова людина, яка не розуміє, як спілкуватися з армією, чи це його ініціатива, але вчора він вбив черговий клин між собою і армією. Якщо так буде продовжуватися, то в разі «інциденту» із самим Зеленським у майбутньому, армія буде не на його боці.

Серж Марко