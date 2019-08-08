Атамбаєв розповів про свою участь у відбитті штурму

Колишній президент Киргизії Алмазбек Атамбаєв зізнався, що вів стрілянину по атакуючим його будинок бійцям спецназу. Про це повідомляє ТАСС.

«У моїх прихильників не було навіть рогатки, це все брешуть по телевізору. Я стріляв, коли хлопці пішли на третій поверх. Намагався не потрапляти в хлопців», — заявив він журналістам.

7 серпня повідомлялося про початок другої спроби штурму резиденції в селі Кой-Таш. За останніми даними, госпіталізовано 47 осіб, з них 23 — цивільні особи. Один боєць спецназу помер внаслідок отриманих травм. Проти прихильників Атамбаєва завелиуголовные справи за статтями «вбивство», «масові заворушення», «хуліганство», «загроза або насильство відносно представника влади» і «захоплення заручників».

Атамбаєв очолював Киргизії у 2011-2017 роках. Проти нього ведеться парламентське розслідування, результати якого будуть передані в прокуратуру. Щодо колишнього президента можуть порушити кримінальну справу про корупцію, приховуванні доходів і видачі нагородної зброї членів бандитських угруповань.