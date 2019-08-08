Колишній президент Киргизії Атамбаєв зізнався, що стріляв під час спроби його затримання

Колишній президент Киргизії Алмазбек Атамбаєв зізнався, що стріляв під час спроби його затримання, яку силовики зробили ввечері 7 серпня.

«У моїх прихильників не було навіть рогатки, це все брешуть по телевізору. Я стріляв, коли хлопці пішли на третій поверх. Намагався не потрапляти в хлопців», наводить його слова РІА «Новини».

«Бійці спецназу застосовують тільки гумові кулі, а з боку будинку відстрілюються вогнепальною зброєю», — раніше заявляв Держкомітету національної безпеки.

Повідомляється, що число постраждалих під час штурму резиденції підозрюваного в корупції Атамбаєва в селі Кой-Таш зросла до 52 осіб. Один співробітник спецназу загинув від отриманих травм.

Екс-президент тим часом закликав силовиків не стріляти в свій народ» і заявив, що «дуже погано закінчаться» для них.

8 серпня однодумці Атамбаєва проведуть мітинг будівлі парламенту в Бішкеку. Політик, якого 27 червня парламент позбавив недоторканності, яка покладена йому як колишньому главі держави. зазначив, що кров загиблого і постраждалих під час штурму його будинку «на совісті президента Сооронбая Жеенбекова».

Між тим чинний президент Киргизії в свою чергу виступив із звинуваченнями на адресу опонента. За його словами, Атамбаєв надав «жорсткий збройний опір при затриманні і «порушив конституцію і закони».