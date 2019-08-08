МАУ в центрі скандалу: сім’ю з квитками не пустили на борт літака

Авіакомпанія МАУ знову опинилася в центрі скандалу. Сім’ю Миколи Скавронского просто викинули з літака прямо під час посадки, а потім залишили на гейта без допомоги.

Про це повідомив постраждалий пасажир на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна

Як розповів Микола Скавронский, його разом з дружиною і дитиною не пустили в літак на рейс Мюнхен-Київ. При цьому у всій сім’ї були квитки.

«Так, мене, мою дружину і дитину тупо не пустили в літак 19-го липня на рейс МАУ Мюнхен-Київ і єдиним поясненням цьому була фраза співробітниці на гейта: «Прилетів літак меншого розміру, ніж планувалося, тому вам не вистачило місця. Fly UIA, як таке взагалі можливо? Це у вас клієнтоорієнований ведення бізнесу? Ми придбали квитки Київ-Мюнхен-Київ задовго до польоту, політ у Мюнхен пройшов без ексцесів. На зворотний рейс Мюнхен-Київ була зроблена онлайн реєстрація (чекін) за 48 годин до рейсу, як тільки відкрилася така можливість і з усіх реєстрацій на цей рейс – ми були 5,6 і 7 реєстрацією, тобто, ми, фактично, були одними з перших!» – написав обурений пасажир.

До гейту сім’я Скавронских прибула вчасно і в черзі на посадку вони були в самому початку. Проте співробітниця, яка здійснювала бординг, просто відвела їх в сторону і попросила почекати роздруківку інших посадочних квитків у зв’язку зі зміною місць. Протягом деякого часу вони спостерігали, як літак пропускають інших пасажирів, у тому числі і тих, кому змінювали місця. На всі питання співробітники компанії відповідали, що турбуватися не про що.

Однак навіть після того, як пропустили в літак пасажирів запізнилися, сім’я Скавронских не змогла піднятися на борт і їм просто сказали, що не вистачило місць.

«Чому після проходу в літак пасажирів запізнилися, нас, фактично, «послали в нікуди», сказавши: «Вам не вистачило місця» і не запропонували нічого натомість? Взагалі нічого! Ніякої допомоги. Нас з дитиною залишили в повному подиві стояти біля порожнього гейта, в практично порожньому блоці гейтів «В», Терміналу-1, який де-юре перебуває вже навіть не в Німеччині. Ми витратили дві години тільки на те, щоб вийти назад «в Німеччину» і знайти офіс МАУ. Ніхто в аеропорту Мюнхена не міг нам підказати його розташування, і ніхто не міг повірити в нашу історію», — написав Микола Скавронский.

Завдяки підтримці та інформування знайомих, постраждала родина з’ясувала, що їм потрібно звернутися до співробітників Easyjet і вимагати посадочні талони на інший рейс. Їм їх видали, але на інший рейс, через 7 годин, причому без посадочного місця та гарантії полетіти. Також їм повністю довелося знову проходити реєстрацію. Співробітниця Люфтганзи, якій Скавронский розповів свою неймовірну історію, пожаліла їх і виділила їм конкретні місця до початку бордингу.

У свою чергу українська авіакомпанія послалася на технічний збій в програмі і пообіцяла залагодити конфлікт з пасажиром.