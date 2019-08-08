Атака Коломойського на Київ, або хто такий новоявлений дивиться Вавриш

Київ при будь центральної влади був ласим шматочком. У столиці та Київському регіоні (за різними оцінками) проживають до 10% населення України.

Тут найдорожча земля, хороша, так би мовити грунт для забудовників, найбільше юросіб (ніж де б то не було в країні), багатомільярдні фінансові потоки, людський ресурс та відмінні перспективи для бізнесу. Тобто для швидкого заробітку.

Саме економічною причиною і можна пояснити таку увагу партії «Слуга народу» до столиці і політичні атаки на голову КМДА Віталія Кличка. Після подвійного тріумфу людей Ігоря Коломойського на виборах, ймовірно, в офісі олігарха (і в Офісі президента, або у зворотній послідовності) з’явилася ідея, а чому б не засісти і на «київському престолі». Адже формально голова КМДА призначається/звільняється президентом за погодженням з Кабміном.

А оскільки при Кличко у Києві всі сфери поділені між лояльними до «УДАРу» особами, виник конфлікт інтересів. Політичних і економічних. Зрозуміло, що нинішні міські ділки не хочуть платити мзду Коломойському. А сам Кличко не рветься прогинатися під нову владу. Протистояння триває.

Хто такий Вавриш і з чим його «закушують»

Для початку зазначимо, що публічно на посаду голови КМДА претендує вірний соратник Коломойського – гендир «1+1» Олександр Ткаченко. Вавришу ж відводиться роль певного «наглядача», тіньового представника екс-власника Приватбанку у столиці.

До речі, кілька слів про колишнього господаря націоналізованого банку №1. Наміри і логіка Коломойського зрозумілі. Він – перш за все бізнесмен. І якщо у нього залишився осад від «віджиму» фінустанови (як він сам стверджує — командою колишнього президента України Петра Порошенка), то у випадку, якщо ПриватБанк (або компенсацію за нього в 2 млрд дол.) йому від держави по-швидкому повернути не вийде з ряду причин (наприклад, із-за соціальної складової), то замість цього він, ймовірно, захоче отримати свої фінанси іншим шляхом. А щоб це зробити швидко, йому потрібен Київ. Точніше — влада в КМДА, яка має доступ до багатомільярдних фінансових потоків. Як варіант, Коломойський прагне отримати чергові економічні бонуси від президентства «свого коміка» за фінансову підтримку Володимира Зеленського та його політсили на виборах. Тепер, на думку олігарха, прийшов час платити за рахунками.

Давайте розбиратися, чому «кураторство» над столичними бізнес-справами і потоками хочуть довірити Вавришу.

У цього діяча, як у медалі дві сторони. Чиста – та, яка відображена в його офіційній біографії. А є й негативні «хвости», що тягнуться за ним з життя, так би мовити ,»довиборній».

Наприклад, після парламентської кампанії Кличка, мер Києва і глава КМДА в одній особі, заявив, що глава Офісу президента (керівник АП) Андрій Богдан «наказував», що столичний градоначальник нібито «повинен коригувати свої дії по процесів в місті, з двома персоналіями на вибір».

«Були озвучені прізвище пана Вавріша і пана Ткаченка. Цей дзвінок був 2-3 тижні тому (тобто ще до парламентських виборів — авт.). Я запитав: скажіть, пане Богдане, які офіційні посади в них і яку роль вони повинні мати в консультаціях», — скаржився Кличко.

Отже, звідси випливає, по-перше, що Вавриш – креатура, наближена до ОП, а по-друге, оскільки Богдан (де-юре — колишній юрист Коломойського) озвучував Кличко волю Банкової, можна допустити, що до такого кулуарному шантажу Кличко причетний і сам «Беня», як іронічно деколи називають екс-власника Приватбанку. Як мінімум, без його згоди така кадрова гра не пройшла б. Хоча Вавріша і називають одним, а також бізнес-партнером Богдана.

Зазначимо, раніше Вавриш прославився скандальними і сумнівними «подвигами»:

— так, девелоперські компанії, пов’язані з Вавришем і Дмитром Ісаєнко, незаконно будують в історичному ареалі Одеси за адресою Французький бульвар, 63/65 житловий комплекс Kandinsky Odessa Residence (причому офіційно місто дозволив звести там не житлової, а оздоровчий комплекс);

— Вавришу приписують крадіжку 42 млн грн, причетність до многомиллионнойдолларовой корупції в КМДА і навіть вбивство;

— з незрозумілих причин уникнув люстрації;

— за інформацією низки столичних ЗМІ, за Януковича був «смотрящим» в Києві від Банкової та Державного управління справами (Дусі пріснопам’ятної) часів Сергія Льовочкіна та Андрія Кравця;

— сам зізнавався, що «був частиною системи, яка функціонує нечесно»;

— почавши в 2010 році на посаді заступника головного архітектора Києва, незважаючи на відсутність профільної освіти, розвинув бурхливу діяльність у столиці: дозвільні документи на забудову – часто на місці історичних зон і замість дитячих садків – дозволили Вавришу непогано «піднятися» (ЗМІ писали про те, що, крім іншого, його відомство незаконно видала дозвільні документи столичним забудовникам, пов’язаних з бізнес-партнером П. Порошенко Ігорем Кононенко, екс-нардепом Михайлом Бродським, депутатами Віктором Бондарем та Нестором Шуфричем);

— після перемоги Володимира Зеленського Вавриш помітно активізувався на столичному ринку нерухомості, запустивши відразу кілька нових об’єктів під брендом SAGA Development, а житлові комплекси в центрі міста, будівництво яких довгі роки вважалося незаконним, надійшли у продаж, і тому з’явилися ризики повторення «будівельних пірамід»;

— в 2015-му, як доводить розслідування Bihus.info, Вавриш підписав Детальний план території Рибальського півострова у Києві, де нині будується РК «Рибальський», і за зовсім дикого збігом (?) девелопером цього комплексу є компанія Saga Development, яку він очолює;

— столичні підприємці називають Вавріша «архітектором Пі» (за аналогією зі скандальним медичним аферистом «Доктором Пі», адже профільного архітектурної освіти у немає);

— вплутався в заочний конфлікт за Київ з кандидатом в нардепи від «Слуги народу» – бізнесменом Андрієм Холодовим (йшов у Раду за списками «СН» за №22, і таким чином з відомих причин став парламентарієм).

— виявляється, у Вавріша з медийщиком Олександром Ткаченком є спільний девелоперський проект в Одесі: задумка створити хаб для виробництва мультимедійного продукту на базі Одеської кіностудії. До речі, в Південну Пальміру останнім часом зачастили і президент, і Андрій Богдан.

Є така приказка: “скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Якщо Богдан з Коломойським тепло дружать з таким неоднозначним персонажем, то це, м’яко кажучи, їх не прикрашає. Більш того, як випливає з сумного досвіду України при попередніх президентах, таких осіб взагалі небезпечно підпускати до влади. Навіть на гарматний постріл.

У свою чергу поки ще чинний нардеп з фракції «Батьківщина», лідер громадського руху «Збережемо старий Київ» Ігор Луценко вважає Вавріша серйозною загрозою для столиці. Хоча цього політика важко запідозрити в лояльності до Кличка («УДАР» і політсила Юлії Тимошенко — друзі, тільки навпаки).

«Величезна небезпека нависла над Києвом. Вавриш — це одіозний чиновник часів Януковича. Так от він зараз має план через київські мажоритарки ЗАПУСТИТИ 6 своїх людей для того, щоб відновити системне знищення Києва. Я закликаю Володимира Зеленського зупинити цей процес», — СКАЗАВ В. Луценко.

А депутат Ради VIII скликання Сергій Лещенко раніше прогнозував, що вибори в парламент «стануть холодним душем для багатьох партій, в тому числі для «Слуги народу».

«Подивіться на Київ — півміста віддали «смотрящему» Вавришу. Мені цікаво, хто Зеленському цих людей підсовує. Тому що я переконаний, що він цих людей не знає«, — обурився він.

nbn.ua